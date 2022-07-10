«أكشن يا عمري».. تجمع نسرين سروري وعبد الله السدحان

المصدر: الرياض ـ البيان

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تستعد الإعلامية البحرينية نسرين سروري، للمشاركة في مسرحية «أكشن يا عمري»، مع النجم السعودي القدير عبد الله السدحان، والتي ستبدأ عروضها اليوم (ثاني أيام عيد الأضحى المبارك)، على مسرح جامعة الأصالة بالدمام، ولمدة ستة أيام.

وهي فكرة وإخراج فهد الدوسري، وبطولة عبد الله السدحان، الفنانة سعاد علي، ونسرين سروري، وسلطان المقبالي، وشيخة زويد، ومجموعة من الشباب السعوديين، وبمشاركة فرقة الراية الشعبية.

وتعتبر هذه المشاركة الثانية في الأعمال المسرحية السعودية للإعلامية نسرين سروري، معربة عن سعادتها بهذه التجربة المميزة، خصوصاً وأنها تشارك إلى جانب الفنان القدير عبد الله السدحان، والفنانة القديرة سعاد علي.

يشار إلى أن الإعلامية نسرين سروري، سبق لها أن شاركت في مسلسل كوميدي «منا وفينا»، مع الفنان عبد الله السدحان، ولكنها أول تجربة مسرح. وفخورة جداً بهذه التجربة، متمنية أن تجمعها معه أعمال جديدة.