حيرة تصيب الجمهور بعد حذف ديانا حداد صورها وحساباتها من مواقع التواصل الاجتماعي

المصدر: دبي ـ البيان

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أثارت الفنانة ديانا حداد تساؤلات كثيرة بعدما فاجأت الجميع بالاختفاء من مواقع التواصل بشكل مفاجئ، وتصدر اسم ديانا حداد مواقع التواصل ومؤشرات البحث، بسبب حيرة الجمهور حول قرار ديانا حداد المفاجئ، والذي أثار الكثير من التكهنات.

وصدم جمهور الفنانة ديانا حداد، بعد اكتشافهم حذف الفنانة ديانا حداد جميع صورها ومنشوراتها على حسابها في «انستغرام»، وحذفت أيضاً جميع الروابط الخاصة بحساباتها على مواقع التواصل من «انستغرام»، وكذلك التعريف الخاص بها والصورة الرئيسية، ولم تكشف ديانا حداد سبب اختفائها المفاجئ من «انستغرام» رغم تساؤلات جمهورها حول السبب.

ولم تكتف الفنانة ديانا حداد بحذف جميع صورها، ولكنها صدمت الجمهور أيضاً بحذف فيديوهاتها من «تيك توك»، واختفت أنشطتها من الحساب بعد حالة النشاط المكثفة لها في الفترة الأخيرة على الموقع، وكذلك صدم الجمهور بحذف صفحة ديانا حداد الرسمية من موقع فيسبوك بالتزامن مع اختفاء صورها وفيديوهاتها من «انستغرام» و«تيك توك».

وأبقت الفنانة ديانا حداد على حسابها بتويتر، والذي كان آخر نشاط لها به منذ أيام قليلة، وتفاعل مع جمهورها في تغريداتهم حولها، وأعادت نشر صور وفيديوهات عدة لها مع الجمهور، ولكنها لم تكشف في أنشطتها عن أي تغير في مسيرتها الفنية أو نيتها غلق حساباتها بمواقع التواصل، وكذلك أبقت ديانا حداد على قناتها بيوتيوب كما هي.