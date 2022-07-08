دبي في العيد..فرح مطرز بألوان الإبداع والجمال

المصدر: دبي ـ غسان خروب

ت + ت - الحجم الطبيعي

تشع دبي بألوان الجمال والفرح والإبداع، في أيام عيد الأضحى المبارك، كما حالها دوماً. إذ تتحول كل أنظار العالم نحو «دانة الدنيا» في مثل هذه المناسبات، لتتابع بكل شغف ما تقدمه من احتفالات غنائية، حيث تبدو أجندة المدينة ملأى بالفعاليات الغنائية والمسرحية والكوميدية أيضاً، التي يمكن للإمارة من خلالها أن تبهر العالمين، ممن يترقبون احتفالات دبي بهذه المناسبة، التي يطل بها مجموعة من نجوم الغناء العربي والغربي، فيما تعمر خشباتها بأصوات ممثلين اعتادوا أضواء المسرح.

على رأس قائمة الفعاليات، يقف الفنان السعودي رابح صقر، الذي يحظى بشعبية لافتة في الإمارات والمنطقة، وهو الذي تعود أن يكون ضيفاً دائماً على دبي، حيث يقيم فيها حفلاته الغنائية، وها هو الفنان رابح صقر قد بدأ الاستعداد لحفله الغنائي الذي سيقام في 11 الجاري بقاعة كوكا كولا أرينا، يتوقع خلالها أن يقدم جملة من أجمل أغنياته، التي حققت نجاحاً عالياً، واستطاعت أن تحلق عالياً في فضاء موقع «يوتيوب» والمنصات الرقمية الأخرى، حيث يمتاز رابح صقر بخبرته العالية في الموسيقى.

ما أن تسدل قاعة كوكا كولا أرينا ستائرها على حفل رابح صقر، حتى تعود لرفعها مجدداً أمام عشاق الأغنية الهندية، الذين سيكونون على موعد مع الثنائي «سليم وسليمان»، اللذين سيطلان على الخشبة في 16 الجاري، وذلك بعد أن قدما في وقت سابق أمسية غنائية رائعة خلال معرض «إكسبو 2020 دبي»، وهما اللذان اشتهرا في تأليف العديد من المقطوعات الموسيقية المتفردة، وأسهما في وضع الموسيقى التصويرية لأكثر من 100 فيلم هندي، من بينها (Band Baaja Baraat). في المقابل، سيشهد «ذا ثياتر أوف ديجيتال آرت» في سوق المدينة بجميرا، خلال يومي 9 و10 الجاري إطلالة خاصة على الموسيقى العربية، من خلال أمسية مع القانون، التي تثير بألحانها وأوتارها الدفء في النفس.

فنون الغناء لن تكون يتيمة في أجندة دبي لفترة عيد الأضحى، حيث تعج جنباتها بفعاليات أخرى، تفتح العيون على المسرح أيضاً وأمسيات «ستاند آب كوميدي». فخشبه كورديارد بلاي هاوس في القوز ستكون عامرة بأصوات ممثلي مسرحية «أوليانا» للكاتب ديفيد ماميت، الفائز بجائزة بوليتزر، حيث سيعرض المخرج بيني ماكنزي في 9 الجاري رؤيته الخاصة لمسرحية أوليانا. وعشاق المسرح في الإمارات سيكونون على موعد مع الفنان الكويتي طارق العلي ومسرحيته «طمباخية»، التي يطل بها في 12 و13 الجاري، على خشبة دبي أوبرا. في المقابل، ستضج جنبات «ذا جانكشن» الواقع في السركال أفنيو بضحكات عشاق «ستاند آب كوميدي»، الذين سيكونون في 16 الجاري على موعد مع نجم ستاند أب كوميدي الهندي نافين ريتشارد.