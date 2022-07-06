الموت يفجع الفنانة المصرية ريهام عبد الحكيم

المصدر: البيان

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أعلنت الفنانة المصرية ريهام عبدالحكيم، عن وفاة والدتها عبر منشور كتبته مساء أمس الثلاثاء في حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقالت الفنانة المصرية: «انتقلت إلى رحمة الله أمي وحبيبتي سبب وجودي وأطيب قلب في الدنيا وأغلي ما لدي.. صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر بمسجد الحصري بالسادس من أكتوبر.. اللهم تغمدها برحمتك وتقبلها قبولا حسنا وأسكنها فسيح جناتك».

وأضافت: «فضلا اذكروها في دعائكم في هذه الأيام المفترجة.. لا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم».

يشار إلى أن آخر أعمال الفنانة ريهام عبدالحكيم، أغنية «أمي يا دنيتي»، التي قدمتها إلى والدتها بمناسبة عيد الأم.