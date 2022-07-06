صورة مثيرة للجدل.. هل تخلت ياسمين صبري عن شعرها بعد انفصالها عن أبو هشيمة؟

المصدر: البيان

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ظهرت الفنانة المصرية ياسمين صبري في آخر صورة نشرتها على حسابها في انستغرام وكأنها تخلت عن شعرها، ما دفع بعض متابعيها ورواد مواقع التواصل إلى التساؤل عن السبب خصوصاً أن ذلك يأتي بعد انفصالها عن زوجها أحمد أبو هشيمة.

وظهرت الفنانة المصرية في أحد المطاعم بقصة شعر مختلفة وجديدة. وفقاً لموقع "القاهرة 24".

وردت على سؤال أحد متابعها بشأن حلاقة شعرها قائلة: "لأ.. دي المفروض كحكة".

ويأتي هذا بعد أن انفصلت الفنانة المصرية ياسمين عن زوجها أبو هشيمة، حيث أكدت وسائل إعلام مصرية في وقت سابق خبر انفصالهما، وقالت مصادر مقربة من رجل الأعمال لصحيفة "الوطن" المصرية، إن "الانفصال جرى بهدوء شديد وبشكل راق".