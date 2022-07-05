رحيل الروائي السوري خيري الذهبي عن 76 عاماً

المصدر: دبي ـ البيان

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رحل الروائي والسيناريست السوري، خيري الذهبي، عن عمر ناهز الـ 76 عاماً، وهو من مواليد دمشق 1946.

غادر الذهبي في بداية الستينات من القرن الماضي، من دمشق إلى مصر، وتلقى هنالك تعليمه الجامعي في جامعة القاهرة، وتخرج منها حاملاً الإجازة في اللغة العربية.

درس الراحل الذهبي الأدب العربي وتتلمذ أدبياً على يد يحيى حقي ونجيب محفوظ وطه حسين، ثم عاد إلى سوريا وساهم في الحركة الثقافية السورية كصحفي وأديب وإذاعي بالإضافة لعمله في التلفزيون.

وشارك الراحل في تحرير العديد من دوريات وزارة الثقافة واتحاد الكتاب، بالإضافة لمساهمته البارزة في أدب الأطفال.

وتحول جزء يسير من نتاجه الأدبي لأعمال تلفزيونية منها "ملكوت البسطاء" و"الشاطر حسن" و"ثلاثية التحولات" و"رواية حسيبة"، كذلك في الكوميديا حيث كتب أعمالاً مثل مسلسل "البناء 22" الذي تصدّى له المخرج هشام شربتجي.

نال الراحل خيري الذهبي على عدد من الجوائز مثل، وسام الشجاعة والشرف من الجمهورية العربية السورية في عام 1975م، وجائزة أدب الأطفال عن وزارة الثقافة ومنظمة الطلائع، و جائزة ابن بطوطة لأدب الرحلات. ويعد الذهبي من الشخصيات التى لها تاريخ عريق في سوريا في مجال الكتابة والراوية، وشارك في كثير من الأمسيات الثقافية، وكتب العديد من الكتب المنشورة في مختلف الدول العربية، حزن الجمهور على فراقه، ونعى عدد من المثقفين والكتاب العرب الفقيد وقدموا العزاء لعائلته.

الجدير بالذكر أن "الذهبي" تنقل خلال سنوات الحرب في سوريا بين مصر والإمارات، ثم استقر به المطاف في فرنسا، وهو والد كل من الكاتب والمخرج فارس الذهبي المقيم في فرنسا أيضاً، والإعلامية في "سكاي نيوز" سهير الذهبي.