آخر تطورات الحالة الصحية للفنان المصري محمد عبدالرحمن

المصدر: البيان

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أكدت الفنانة المصرية نهال عنبر، مسؤولة الملف الطبي بنقابة المهن الموسيقية، خروج الفنان محمد عبدالرحمن «توتا»، مساء أمس الاثنين من المستشفى، بعد إجرائه عملية جراحية بالقلب. مشيرة إلى أن الأطباء طالبوه بالمكوث بعض الوقت في منزله وعدم الإجهاد خلال الأيام المقبلة لاستقرار حالته الصحية.

وقالت عنبر إن الحالة الصحية للفنان محمد عبدالرحمن أصبحت جيدة بعد وجودة تحت الملاحظة الطبية خلال الـ48 ساعة الماضية، وذلك بعد إجرائه عملية جراحية في القلب قبل يومين. وفقاً لصحيفة «المصري اليوم».

وأضافت: «الأطباء اطمئنوا على حالته الصحية وصرحوا له بالخروج والتوجه إلى منزله وذلك بعد تحسن في حالته الصحية، والحمد لله الـ48 ساعة اللي كنا خايفين منهم عادوا على خير وانقضوا، وإن شاء الله يرجع تاني بصحة جيدة وفي أسرع وقت».

وكانت نهال كشفت أول أمس عن آخر تطورات الحالة الصحية للفنان محمد عبدالرحمن الشهير بـ«توتا»، موضحة أنه خرج من غرفة العمليات بعد إجرائه عملية قلب مفتوح، مشيرة إلى أنه مازال تحت الرعاية الصحية.