بسملة علاء لـ«البيان»: أحضّر أغاني جديدة باللهجتين الخليجية والعراقية

المصدر: أبوظبي ـ عبير يونس

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لم يعد الفنانون يعتمدون في إصداراتهم الغنائية والتمثيلية على شركات الإنتاج، إذ وفرت مواقع الإنترنت فضاءً واسع من الفرص لإبراز الموهبة والنجاح، وهو ما برهنت عليه المغنية المصرية بسملة علاء التي حققت أكثر من 5 ملايين متابع على منصة «تيك توك»، ولديها مجموعة من المسرحيات والأغاني التي أسهمت بانضمامها إلى شركة يونيفرسال الأمريكية العالمية.

عن هذا بينت في حديثها لـ «البيان»: «إن تفاعل الجمهور معي سبب انطلاقي، وبعد ارتفاع مشاهداتي على «تيك توك» أصبحت أكثر إلهاماً». كما كشف علاء عن جديدها قائلة: «لدي أغنية جديدة بعنوان «حلو مودك» مصرية تعرض على قناة «يو يوميوزك أربيا» على اليوتيوب.

ولدي أغنية «ما بغيناه» مغربية مع الملحن المايسترو المغربي محمد الرفاعي، وأحضّر لطرح أغنيات جديدة باللغة العربيّة الفصحى، وباللهجة الخليجية والعراقية».

تفاعل جماهيري

وتابعت: «حبي للغناء كان منذ الصغر، لكني بدأت فعلياً عام 2016 وكان لعائلتي الفضل الأكبر كونهم من أكثر الداعمين لي، فقررت أن أصور فيديوهات غنائية لأرى ردة فعل الجمهور، ونصحني أبي بتطبيق «تيك توك» وبدأت المشوار وكنت أصور فيديوهات قصيرة، فتفاجأت بحب الناس وتفاعلهم معي ومن هنا بدأت فعلاً أزيد من تصوير فيديوهات غنائية بصوتي بواسطة هاتفي المحمول» .

وأضافت: «عندها شعرت أكثر بتعلقي بالغناء وبأني قريبة من الناس وكأني في بيتي ومع أهلي بهذا البرنامج، وبعدها بفترة بدأت أفتح لايف مباشر على «تيك توك» وأتواصل مع متابعيني، كوني أحبهم وأسعد بتفاعلهم ومحبتهم لي وهو ما أسهم بإيصال صوتي ومشاعري للناس.

وبمشاركة صوري وأخباري الجديدة عبر «إنستغرام» حققت انتشاراً أكبر، ومن ثم أسهمت شركة إدارة أعمالي شركه «أس أس هيليودور الأسترالية» بالتخطيط والتعاون مع الملحنين والشعراء والموزعين الموسيقيين والمخرجين لإنتاج أعمال جديدة».

محظوظة

‏‎تعاونت بسملة علاء مع شركة يونفرسال العالمية، عن هذا قالت: «أعتبر نفسي محظوظة جداً بأن أكون جزءاً من هذه الشركة، كونها من أكبر الشركات بالعالم وتبحث عن المواهب الواعدة. فللشركة أعمال مع أشهر المغنين والفرق الموسيقية في العالم ومن بينهم: جاستين بيبرز، بي تي أس، ريانا وغيرهم الكثير».

فن تعبيري

أكدت بسملة علاء أنها اختارت الغناء والتمثيل لأنهما فن تعبيري وتستطيع من خلالهما إيصال مشاعرها للناس، وتابعت: « إن التمثيل موهبة أعشقها وأنا أصلاً مبدعة فيها، وتلقيت عروضاً للتمثيل وشاركت بثلاث مسرحيات، فالتمثيل المسرحي فن تعبيري عميق لتقمص الشخصيات الدرامية ومحاكاتها وتجسيد ملامحها وصفاتها، وأنا أمتلك الموهبة».