رحيل الرحالة والداعية والأديب ⁧‫السعودي محمد العبودي‬⁩

المصدر: البيان

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توفي الرحالة والداعية والأديب السعودي محمد بن ناصر العبودي، اليوم الجمعة، وستقام الصلاة على جثمانه غدا السبت، وفق ما أعلنت "العربية. نت".

وأعلنت أسرة الفقيد أنه سيصلى عليه بعد صلاة ظهر يوم غد في جامع الجوهرة البابطين بالرياض.

ودشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي وسما باسم الشيخ الراحل، وبادر العديد من الشخصيات العامة بنعيه، سائلين الله له الرحمة والمغفرة، ولأسرته الصبر والسلوان.

يذكر أن الشيخ الرحالة الأدب محمد العبودي حصل على شخصية العام الثقافية، وهي الجائزة الكبرى التي تكرم من خلالها الوزارة رواد الثقافة السعودية، حيث امتد عطاؤه الثقافي لمدة 70 عاماً، إلا أن تقدمه بالسن منعه من الحضور لاستلام الجائزة، فحضر ابنه نيابة عنه.