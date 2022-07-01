نجل إيمان البحر درويش يكشف حقيقة اختفاء والده

المصدر: البيان

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كشف نجل المطرب المصري إيمان البحر درويش حقيقة اختفاء والده حسبما تردد في منصات التواصل الاجتماعي.

وأوضح إسلام إيمان البحر درويش أن ما أثير خلال الساعات القليلة الماضية بشأن اختفاء والده قسرياً لا صحة له على الإطلاق.

وقال، عبر بث مباشر على حسابه الشخصي في «فيسبوك»: «إنها أخبار عارية تماماً من الصحة».

وأكد أن الفنان الشهير بصحة جيدة، مشيراً إلى أنه في بيته يتلقى علاجه بصورة طبيعية.

وكان الإعلامي والكاتب الصحفي المصري محمد الباز قد نفى صحة خبر القبض على إيمان البحر درويش، واصفاً إياه بـ«الشائعة».

وقال الباز إن المصادر الأمنية نفت ما تردد حول القبض عليه، مطالباً إيمان بالخروج ومواجهة الناس بالحقيقة.

وأضاف: «بقول لإيمان البحر درويش، يا فنان أخرج واتكلم.. أرجو لما تخرج تقول للناس إنك موجود».