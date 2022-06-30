زينوفار فاطمة تنال الإقامة الذهبية

المصدر: دبي-البيان

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نالت المخرجة والمنتجة السينمائية ورائدة الأعمال، الهندية، زينوفار فاطمة، التي تتخذ من دبي واحة لأعمالها وإبداعاتها، على «الإقامة الذهبية»، في دولة الإمارات العربية المتحدة، أخيراً.

وحصلت فاطمة على «الإقامة الذهبية» تحت فئة إنتاج الأفلام، مما يجعلها أول مغتربة هندية في الإمارات تحصل على هذه المكرمة.

وقد صرحت المخرجة والمنتجة زينزفر فاطمة بهذه المناسبة قائلة: «الإقامة الذهبية» حلم تحقق، بعد أن حصلت عليها من خلال القيام بأكثر ما أحب القيام به، وهو صناعة الأفلام ورواية القصص المهمة، التي تخدم الناس والمجتمع، وإني أثني حقاً على حكومة الإمارات على هذه المبادرة الرائعة، وعلى منحي هذا الامتياز، الذي اعتز به.

المغتربة الهندية، التي أقامت في الإمارات العربية المتحدة لأكثر من 30 عاماً، معروفة بأفلامها القصيرة وإنتاجاتها التي تخدم المجتمع، والتي غالباً ما ترفع الوعي حول القضايا المجتمعية ذات الصلة مثل العنف المنزلي وأمان الإنترنت.

وقد حازت فاطمة وشركة الإنتاج التي تمتلكها «زين لإنتاج الأفلام» أيضاً على اعتراف دولي في عام 2020 لثلاثية الأفلام القصيرة حول وباء كوفيد. وفي غضون 4 سنوات فقط، أنتجت فاطمة وأخرجت أكثر من 20 فيلماً قصيراً ومشروعاً مشتركاً.

وشكرت صانعة أفلام «ذا دارك تيل» شركة «كويك ستب بزنس كونسلتنج»و«مركز النهضة» على جهودهما وتعاونهما في الحصول على «الإقامة الذهبية». وشركة «كويك ستب بزنس كوسلتنج» هي شركة استشارية متطورة في مجال إعداد الأعمال في دبي وخدمات رجال الأعمال، مقرها الإمارات العربية المتحدة، وتقدم مجموعة من الخدمات مثل الاستشارات القانونية وخدمات «بي آر أو» والخدمات الإدارية للشركات الجديدة، بالإضافة إلى التأهيل للحصول على «الإقامة الذهبية» وخدمات التأشيرات الأخرى، ويخدم «كويك ستب» مجموعة متنوعة من العملاء، وهو مزود خدمة ذو خبرة يفتخر بالقدرة على تقديم حلول أعمال مخصصة للمؤسسات من كل نطاق.

ويقدم مركز النهضة، الواقع في القصيص، عدداً لا يحصى من الخدمات مثل «آمر» الخدمات الاقتصادية للمؤسسات والأفراد و«توجيه»، مما يسمح بتسهيل الإجراءات وتأمينها، والحصول على التراخيص المتنوعة بموثوقية وسهولة.

وأضافت فاطمة: شكراً جزيلاً للمركز وللسيدة ندى سلطان، اللذين ساعدا في تسريع العملية، مما جعل التجربة سهلة وسريعة ومميزة.

وتستعد المخرجة حالياً لإطلاق فيلمها القصير «آية»، بالتعاون مع استوديو فردوس للمخرج عبد الرحمن.