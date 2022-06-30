المصدر: البيان

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كشف الكاتب الصحفي أكرم السعدني حقيقة وفاة الفنان المصري صلاح السعدني.

ونفى أكرم، اليوم، صحة ما تردد من شائعات خلال الساعات القليلة الماضية عن وفاة عمه.

وقال، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «ربنا يخليك لنا ويحفظك من كل شر، ويديم عليك نعمة الصحة، العم الجميل والصديق الأغلى والأخ الأكبر، أول وأهم معلم لنا في طفولتنا أنا وشقيقتي هالة»، مرفقاً صورة للنجم الكبير.

وأعرب عن استيائه الشديد إزاء مروِّجي مثل هذه الشائعات.

وكانت شائعات قد ترددت خلال الساعات القليلة الماضية عن وفاة الفنان صلاح السعدني بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة.

يُذكر أن آخر ظهور للفنان صلاح السعدني كان العام الماضي في عيد ميلاده الـ77.