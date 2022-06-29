الفنان محمد عبد الرحمن يجري جراحة في القلب

المصدر: البيان

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أعلنت شقيقة الفنان المصري محمد عبد الرحمن عن خضوعه لعملية قلب مفتوح.

وقال شامة عبد الرحمن، اليوم، عبر حسابها الشخصي في «فيسبوك»: «أرجو الدعاء لأخي، ربنا يتم شفاه على خير».

وأضافت: «بيعمل عملية قلب مفتوح، يا رب يخرج لبيته ولينا بألف سلامة، يا رب دعواتكم بالله عليكم».

يُذكر أن الفنان محمد عبد الرحمن قدَّم أخيراً مسرحية «الليلة الكبيرة»، بمشاركة النجوم: محمود عبد المغني، ونيكول سابا، ومحمود الليثي، وبدرية طلبة، وطه دسوقي، ومريهان حسين.