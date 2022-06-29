شيراز تشارك في «كان ليونز» الدولي للإبداع وتؤدي أغنية «يا ليل»

المصدر: دبي ـ البيان

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شاركت الفنانة اللبنانية شيراز في مهرجان «كان ليونز» الدولي للإبداع، حيث أدت أغنيتها الجديدة «يا ليل» من إنتاج شركة «ماستر كارد» العالمية. الأغنية التي ستطلق قريباً في الأسواق ستُطرح ضمن ألبوم الشركة العالمية، وهو أول عمل موسيقي لها على الإطلاق، ويضمّ عشر أغنيات بلغّات متعددة لعدد من النجوم الأجانب. أما أغنية «يا ليل» التي تؤديها شيراز فهي من كلمات جويس عطا الله وألحان وتوزيع جان ماري رياشي.

وقالت شيراز: «كان لي الشرف أن تختارني شركة «ماستر كارد» لأمثلها في مهرجان «كان ليونز» ولأداء أغنية «يا ليل» في ألبومها الخاص الأول».

وأضافت: «سُعدت بالغناء في المهرجان الذي يجمع نجوماً متعددي الجنسية حوّلوا فنّهم إلى صناعة حقيقية، والذي يركّز أيضاً على المواهب والعلامات التجارية المبدعة وتأثيرها وتحوّل الأعمال».

يذكر أن إدارة المهرجان منعت الجمهور من التصوير خلال أداء الأغنية على المسرح.