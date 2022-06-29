بعد خضوعه لجراحة في القلب.. ابنة حمدي الوزير تكشف تطورات حالته الصحية

المصدر: البيان

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كشفت ابنة الفنان المصري حمدي الوزير تطورات حالته الصحية، بعد إعلانها أنه خضع لعملية جراحية دقيقة في شرايين القلب.

وقالت مي حمدي الوزير، اليوم، عبر حسابها في «فيسبوك»: «يا رب اشفِ أبويا يا رب وطمنا عليه، ربنا يقومك بالسلامة يا حبيبي، بعد ربنا سبحانه وتعالى مالناش غيرك والله كلنا، ربنا يحفظك ويعافيك».

وناشدت جمهور النجم الكبير الدعاء له، مضيفةً: «ارجوكم دعواتكم ليه هو في العناية المركزة حالياً، وهيعمل عملية جراحية دقيقة في شرايين القلب».

وتابعت: «اللهم عافيه واشفه شفاءً تاماً لا يغادر سقماً وبارك في عمره وصحته».

وأعربت عن شكرها للدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية في مصر، على اهتمامه وموقفه الإيجابي تجاه والدها.

يُذكر أن آخر أعمال حمدي الوزير التلفزيونية مسلسل «موسى» في رمضان 2021، من بطولة محمد رمضان، وسمية الخشاب، ورياض الخولي، وسيد رجب، وأسماء جلال، وعبير صبري، وهبة مجدي، وضياء عبد الخالق، ومنذر رياحنة، ومفيد عاشور، وفريدة سيف النصر، والعمل من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة.