"أهل العشق" أيقونة غنائية تجمع الساهر وبلقيس

المصدر: دبي ـ غسان خروب

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لم تكد أغنية "أهل العشق" لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، ترى النور، حتى ارتقت عالياً على منصات التواصل الاجتماعي، لتعيد الأغنية البريق للقصيدة التي جمعت بين الفنان كاظم الساهر وزميلته بلقيس فتحي، في "دويتو" لفت انتباه كافة رواد "التواصل الاجتماعي" الذين تركوا "لايكاتهم" على مشاهد كليب الأغنية التي نشرها الفنان والملحن الإماراتي فايز السعيد على حسابه في موقع "انستغرام"، معلقاً عليها بالقول: "جديد فزاع .. أهل العشق".

(ياللي من أسبابك.. أهل العشـق منـدمْره) بهذه الكلمات يفتتح سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، قصيدته التي فاضت أبياتها برحيق الرومانسية، لتجدد القصيدة علاقة التعاون بين سموه والفنان كاظم الساهر، الذي سبق له تقديم قصيدة "مرت على بالي" الحاملة لتوقيع سموه، حيث أطلق العنان لها في 2011، فيما تميزت "أهل العشق" بكونها تجمع ولأول مرة بين "قيصر الغناء العربي" كاظم الساهر والفنانة بلقيس فتحي.

وكانت كلمات قصيدة "أهل العشق"، قد خطفت قلوب محبي روائع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الشعرية، وعاشقي صوت كاظم الساهر وبلقيس فتحي، لتحظى الأغنية الجديدة بعدد هائل من المشاهدة على موقع "يوتيوب" وذلك بعد مرور ساعات قليلة على إطلاق الأغنية التي تولى الفنان فايز السعيد مهمة صياغة جملها اللحنية، بينما تولى محمد صالح مهمة التوزيع الموسيقي للأغنية التي تم تسجيلها في استوديوهات فايز السعيد ساوند بدبي. وكان السعيد قد بين عبر "انستغرام" بأن الأغنية الجديدة متوفرة حالياً على كافة المنصات الرقمية الموسيقية، فضلاً عن انتشارها على أثير عدد من الإذاعات المحلية والخليجية.

إطلالة "أهل العشق" تأتي في وقت بدت فيه أجندة "قيصر الغناء العربي" مزدحمة بالحفلات، حيث يستعد حالياً لإقامة حفله في إسطنبول التركية وذلك في 11 و12 يوليو المقبل، ليسافر بعدها إلى العاصمة الأردنية عمان، والمقرر أن يقيم حفله الغنائي في أرض المعارض بتاريخ 28 يوليو المقبل، ليتوجه من بعدها نحو كندا والولايات المتحدة، التي تستضيف في أغسطس المقبل مجموعة من حفلاته الغنائية. في المقابل، كانت الفنانة بلقيس قد احتفت بأغنية "أهل العشق" عبر نشر مقطع منها على "ستوري انستغرام"، وكانت بلقيس قد انتهت أخيراً من تصوير كليبها الجديد "ونتدلع".