أبوظبي تمنح الإقامة الذهبية لسلمان خان وكوكبة من صنّاع الأفلام ونجوم بوليوود

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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أعلنت أبوظبي منح الإقامة الذهبية لنجم بوليوود سلمان خان ومجموعة من ألمع النجوم والشخصيات البارزة في صناعة السينما الهندية، في خطوة تعكس متانة العلاقات الثنائية الممتدة بين الصناعات الإبداعية في كلا البلدين.

وشملت قائمة الحاصلين على الإقامة الذهبية لمدة 10 سنوات بجانب النجم سلمان خان كلاً من النجمة ديفيا كومار والنجمة جينيليا ديشموك وريتيش ديشموك وبوشان كومار وأنيس بازمي وأندريه تيمينز. ومُنحت الإقامات الذهبية بالتزامن مع استضافة أبوظبي حفل توزيع جوائز الأكاديمية الدولية للفيلم الهندي في وقت سابق من هذا الشهر، والذي يعكس حرص المنظّمين والقطاع الإبداعي في أبوظبي على توطيد العلاقة بين الطرفين وبناء إرث ناجح تمتد نتائجه الإيجابية لما بعد حفل توزيع الجوائز لأعوام مقبلة.

وتوفر الإقامة الذهبية، التي تمنح حامليها تأشيرة إقامة طويلة بدولة الإمارات، مستويات عالية من المرونة أثناء مزاولة أعمالهم انطلاقاً من أبوظبي ودولة الإمارات، وهي لا تشترط وجود كفيل. ويُذكر أن الحاصلين على الإقامة الذهبية تم ترشيحهم من قبل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، التي تتولّى بدورها مهمة مراجعة وتقييم الطلبات المقدمة من الكوادر العاملة في مجالات الفنون البصرية والنشر والفنون الاستعراضية والتصميم والحرف اليدوية والتراث، بالإضافة إلى الألعاب والرياضات الإلكترونية والإعلام، بدعم من لجنة أبوظبي للأفلام، بينما تباشر twofour54 أبوظبي مهمة إصدار التأشيرات.

أفلام

وكان النجم البوليوودي المعروف سلمان خان، الذي تربطه علاقة وطيدة بأبوظبي، التي استضافت تصوير مجموعة من أفلامه، وهي «بهارات» و«سباق 3» و«تايغر زيندا هاي» بدعم لجنة أبوظبي للأفلام، مقدم حفل جوائز الأكاديمية الدولية للفيلم الهندي الذي أُقيم في الاتحاد أرينا بجزيرة ياس يوم 4 يونيو بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي ولجنة أبوظبي للأفلام وميرال، وبحضور آلاف الضيوف.

ركيزة أساسية

وفي هذه المناسبة، قال سعود عبدالعزيز الحوسني، وكيل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «يكتسب قطاع السينما والتلفزيون أهمية متزايدة، باعتباره ركيزةً أساسيةً في دعم الصناعات الإبداعية والثقافية بإمارة أبوظبي، مما يؤكد دوره المتنامي بوصفه رافداً أساسياً يدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويحقق طموحات الإمارة بخصوص تنويع مصادر دخلها عبر القطاعات غير النفطية».

وأضاف: «تمثّل الإقامة الذهبية جزءاً محورياً ضمن استراتيجية الاستثمار في القطاعات الإبداعية والثقافية التي تتجاوز قيمتها 30 مليار درهم، ونحن سعداء بهذه الخطوة التي تمنح زملاءنا في صناعة السينما الهندية، وتحديداً النجم المعروف سلمان خان الذي تربطه علاقة وطيدة مع إمارة أبوظبي، تأشيرات إقامة طويلة. ولا شك أن هذه المبادرة تؤكد عمق ومتانة العلاقات الثنائية الممتدة بين قطاعات السينما والتلفزيون في أبوظبي والهند، كما تجسّد التزامنا بمواصلة بناء هذه العلاقة القوية».

دعم شامل

ومن جانبه، قال النجم العالمي سلمان خان: «أنا فخور بحصولي على الإقامة الذهبية، لا سيّما وأنه تربطني علاقة وطيدة بأبوظبي التي استضافت تصوير مجموعة من أعمالي الفنية المفضلة. وإنني سعيد بالاحتفال بصناعة السينما الهندية أثناء حفل جوائز الأكاديمية الدولية للفيلم الهندي، خاصةً في هذه المدينة التي أظهرت لنا دعماً شاملاً ومستمراً طوال السنوات القليلة الماضية. واليوم، وبعد الحصول على الإقامة الذهبية، أتطلع إلى العودة مرة أخرى لتصوير أحد أعمالي في المستقبل القريب».

وبدوره، قال هانز فرايكن، رئيس لجنة أبوظبي للأفلام: «أبوظبي وجهة مفضلة لصنّاع الأفلام، إذ تتوافر بها كافة الإمكانات والمقومات الداعمة لاستضافة الإنتاج الفنية المحلية والدولية. وستتيح الإقامة الذهبية للنجوم الموهوبين، مثل سلمان خان وزملائه من الممثلين والمخرجين والمنتجين، فرصة تحقيق رؤيتهم الفنية والإبداعية عبر سلسلة واسعة من المواقع الاستثنائية والمرافق المتطوّرة، بدعم المجتمع الإبداعي المحلي الزاخر بالكوادر الفنية المتميّزة».

نجاح كبير

ومن جانبها، قالت نورين خان، نائب رئيس جوائز الأكاديمية الدولية للفيلم الهندي: «تتمثل الفكرة الرئيسية من استضافة حفل جوائز الأكاديمية الدولية للفيلم الهندي خارج الهند في بناء وتوطيد علاقات الصناعة الإبداعية مع الجهة المستضيفة. واستناداً إلى النجاح الكبير في استضافة نسخة العام 2022 من حفل توزيع الجوائز في أبوظبي، نسعى إلى بناء علاقات طويلة الأمد مع الإمارة، وأن تصبح الوجهة المفضلة لصنّاع السينما الهندية. لا شك في أن منح الإقامة الذهبية لنخبة من ألمع نجومنا سيتيح لهم سهولة العودة إلى أبوظبي وإنتاج المزيد في الأفلام خارج الهند في الإمارة».

وتدعم التأشيرة الذهبية الكوادر الإبداعية الموهوبة في مجالات شتّى، بما فيها الصناعة الثقافية والإبداعية، كما توفر فرص عمل مستدامة في أبوظبي من خلال توفير كافة العوامل والظروف المناسبة التي تؤسس بيئة داعمة للكوادر الإبداعية من جميع أنحاء العالم للعمل والعيش انطلاقاً من الإمارات، وبالتالي دعم نمو المشهد الإبداعي بالإمارة.

مبادرة نوعية

ونجحت twofour54، منذ انطلاق هذه المبادرة النوعية، في دعم الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في إصدار أكثر من 700 إقامة ذهبية في أبوظبي خلال الأشهر القليلة الماضية، مما يسهم في تعزيز جاذبية الإمارة أمام المواهب الإبداعية والعقول الفذّة في جميع أنحاء العالم. وتتوقع twofour54 إصدار 300 تأشيرة ذهبية أخرى خلال الفترة المتبقية من العام الجاري.

وفي المجمل، استفاد أكثر من 130 إنتاجاً فنياً ضخماً من برنامج الخصومات المقدم من لجنة أبوظبي للأفلام، والذي يوفر استرداداً نقدياً بنسبة 30% على تكاليف الإنتاج في الإمارة، منذ إطلاقه عام 2013. وتوفر لجنة أبوظبي للأفلام مجموعة واسعة من خدمات الدعم وحلول التصاريح، وإصدار التأشيرات، والموافقات على نصوص العمل والتخليص الجمركي وتصاريح التصوير، بالإضافة إلى استكشاف المواقع المتاحة للتصوير في جميع أنحاء أبوظبي.