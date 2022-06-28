شاروخان يكمل 30 عاماً في صناعة السينما ويكشف عن ملصق «باثان»

المصدر: إعداد: نهى حوّا

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكمل الممثل الهندي شاروخان 30 عاماً في صناعة السينما، وقد احتفل النجم بالمناسبة بأسلوب أنيق عبر نشر أول مظهر له من فيلم الحركة والتشويق الذي طال انتظاره «باثان»، حيث ظهر الممثل البالغ من العمر 56 عاماً في ملصق الفيلم الذي تم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي بمظهر قاس وشعر طويل ولحية، وهو يحمل بندقية في يده. وكتب شاروخان على حسابه في «تويتر»: «30 عاماً دون أن أحسب لأن حبكم وابتساماتكم كانت لا حدود لها» مشيراً إلى أن الفيلم سوف ينطلق بالهندو والتاميل والتلغو في 25 يناير 2023.

ووفقاً لموقع صحيفة «ذا هندو» وُصف الفيلم بفيلم الإثارة الجاسوسية القوي وهو من إخراج سيدهارث اناند، وبطولة جون ابراهام ودبيكا بادوكون.

وقد شارك ابراهام أيضاً منشور خان الأولى على صفحته على «انستغرام» قائلاً للممثل «30 عاماً من الفوز بملايين القلوب في جميع أنحاء العالم! لا يوجد أحد مثله حقاً». وكان شاروخان قد بدأ رحلته التمثيلية ببرامج تلفزيونية مثل «فوجي» وسيرك وظهر لأول مرة في بوليوود مع فيلم «ديوانا» عام 1992.

لحظة سينمائية

ويعد شاروخان حالياً أحد أكبر النجوم في البلاد وقد قدم أغاني خلال تمثيله. وقال المخرج اناند إن 30 عاماً من عمر شاروخان هي لحظة سينمائية في حد ذاتها، مضيفاً: «أردنا الاحتفال به مع الملايين من المعجبين على مستوى العالم. اليوم هو يوم شاروخان ونريد أن نقول للعالم ذلك. وأشار إلى أن المعجبين في جميع أنحاء العالم كانوا يطالبون بشكل محموم بالكشف عن مظهرة لفترة طويلة جداً، الآن ولا يمكننا التفكير في يوم أفضل للكشف عن هذا» قال اناند في بيان. سيعرض الفيلم بعد خمس سنوات من إصدار خان فيلمه الأخير «زيرو» عام 2018. وسيظهر الممثل أيضاً في فيلمين آخرين في عام 2023.