اختفاء إعلامية مصرية 3 أسابيع.. والشرطة تكثف البحث

المصدر: البيان

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أعلنت أجهزة الأمن المصرية تكثيف البحث عن الإعلامية شيماء جمال، بعد اختفائها نحو مدة 3 أسابيع.

وتلقَّت أجهزة الأمن في الجيزة إخطاراً بتغيب شيماء، مقدمة برنامج «المشاغبة» على قناة «LTC»، حسبما أفاد موقع «المصري اليوم».

وتفحص الأمن خط سير المذيعة واستمع إلى أقوال أهلها للوقوف على ملابسات اختفائها حتى الآن.

يُذكر أن إدارة قناة «LTC» الفضائية كانت قد أصدرت بياناً تؤكد فيه احترامها قرار النقابة بوقف شيماء جمال 3 أشهر، استجابة لمطلب نقابة الإعلاميين بإيقافها عن العمل، بسبب تقديمها مشهداً تمثيلياً على الهواء لاستنشاق بودرة، لتعلن في النهاية أنها ليست مخدرات بل سكر بودرة.

وبرّرت القناة سبب إيقاف المذيعة بالخطأ الأخلاقي والمهني الذي وقعت فيه أثناء تقديمها إحدى حلقات برنامجها.

وتابع البيان أن هذا القرار جاء تأكيداً من إدارة القناة وحرصها على احترام القيم الأخلاقية والمهنية.

كما تضمّن الخطاب التماس إدارة القناة من النقابة بتقليل مدة وقف المذيعة.