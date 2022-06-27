بعد أنباء اختفائها .. المطربة آمال ماهر تفاجئ جمهورها

المصدر: البيان

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فاجأت المطربة المصرية آمال ماهر جمهورها بإعادة قناتها الخاصة على موقع "يوتيوب"، بعد اختفائها من الساحة الفنية منذ حوالي عام.

وكانت نقابة المهن الموسيقية في مصر قد أصدرت بياناً بعد تداول أنباء عن اختفاء آمال ماهر جاء فيه «تهيب نقابة المهن الموسيقية بجمهور الفنانة آمال ماهر ومحبيها عدم الانخراط وراء الشائعات التي انتشرت مؤخراً على كافة وسائل التواصل الاجتماعي».

وأوضح البيان أن النقابة تواصلت مع أسرة الفنانة، مؤكداً عدم صحة هذه الشائعات المنتشرة تماماً حول اختفائها.

وأكدت النقابة أن النجمة آمال ماهر تعيش حياة هادئة بين أسرتها.

ونوه البيان بأن نقابة المهن الموسيقية في مصر لم تكن بعيدة عن أي من أعضائها في سرائه أو ضرائه، وأنها دائماً سند لهم.

ونشرت آمال ماهر 22 يونيو الجاري، صورا جديدة هي الأولى لها منذ إعلانها الاعتزال في يونيو 2021.

وظهرت فيها على شاطئ البحر، على حسابها في "إنستغرام"، وعلّقت: "أجواء الصيف.. أفتقدكم جميعًا".

وكانت الفنانة آمال ماهر، أعلنت اعتزالها الغناء وابتعادها عن الوسط الفني في 2 يونيو 2021، وكتبت على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي: "جمهوري العزيز الذي ساندني لسنوات وسنوات وكان رفيق دربي الدائم، نظرًا لظروف خاصة بي وخارجة عن إرادتي.. أُعلن ابتعادي تمامًا عن الوسط الفني والنشاط الفني، متمنية لكل جمهوري كل الخير والسعادة في هذه الحياة، ومتمنية كل التوفيق لكل الزملاء، وإن كنت سأعود مرة أخرى أم لا؟ فهذا سؤال يعلم إجابته عالم الغيب فقط.. فكل ما أفكر به حاليًا هو ابتعادي فقط لا غير.. وبالنسبة لصدور ألبومي الذي كنت قد أعلنت عنه فهو مؤجل لأجل غير مُسمىٰ، كُنت في غاية الحماس لتقديمه لكم واجتهدت كثيرًا، أكثر من أي وقت مضىٰ ولكنها إرادة الله.. شكرًا لكل من ساندني في رحلتي الفنية وفي حياتي، شكرًا لكل الجمهور العربي من المحيط إلىٰ الخليج استمتعت بكم كثيرًا على مدار أعوام وأعوام وكنتم خير جمهور.. وشكرًا لله عز وجل أولًا وأخيرًا ودائمًا.. الإنسانة المصرية آمال ماهر"

وفي 21 يونيو 2021، كتبت عبر حسابها بموقع "تويتر": "جمهوري الحبيب، أحب أن أشكركم لوقوفكم بجانبي، وأحببت أن أوضح بعد أن سمعت الكثير من اللغط، لقد مريت بظروف نفسية سيئة بعد وفاة عمتي الحبيبة، كانت قريبة إلى قلبي، أيضا ظروف فسخ خطبتي، مما أثر على حالتي النفسية ودفعني لاتخاذ قرار الاعتزال، لذلك أحببت أن أوضح حقيقة موقفي وأشكركم من كل قلبي، شكرا على سؤالكم المستمر عني للاطمئنان عليا، وإن شاء الله بعد أن تتحسن نفسيتي ألتقي بكم".