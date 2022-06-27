الكشف عن جزء ثانٍ من مسلسل «البيت بيتي»

المصدر: القاهرة – البيان

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كشف الفنان كريم محمود عبدالعزيز أن صناع مسلسل «البيت بيتي» الذي يقوم ببطولته، يتجهون لإنتاج جزء ثانٍ من العمل، بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول، حيث كتب كريم من خلال صفحة الفيس بوك الخاص به: «انتظروا الجزء الثاني من مسلسل البيت بيتي».

و«البيت بيتي» هو مسلسل كوميدي من 10 حلقات عرض حديثاً على إحدى المنصات الإلكترونية، ولاقى رواجاً كبيراً من الجمهور وردود فعل مميزة، وشارك في بطولته بالإضافة إلى كريم عبدالعزيز كل من مصطفى خاطر، مي القاني، ميرنا جميل، سامي مغاوري من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي كيمز، ومن إخراج خالد مرعي.

وتصدّر الجزء الأول من مسلسل البيت بيتي التريند طوال فترة عرضه، ودارت أحداثه حول قصر مسكون بالأرواح، بينما يحاول بينو - مصطفى خاطر- وكراكيري - كريم محمد عبدالعزيز - طرد هذه الأرواح وبيع القصر في إطار من الكوميديا.