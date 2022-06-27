نوال الكويتية تتعرض لوعكة صحية

المصدر: البيان

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ألمت وعكة صحية بالفنانة نوال الكويتية، ما اضطرها لإلغاء حفلها في موسم جدة بالمملكة العربية السعودية، والذي كان مقرراً أن يقام مطلع يوليو المقبل.

وأعلنت شركة "روتانا"، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستغرام، إلغاء حفل المطربة نوال الكويتية، بسبب تعرضها لوعكة صحية طارئة.

وقالت الشركة: "بسبب وعكة صحية طارئة، تتعذر مشاركة قيثارة الخليج نوال الكويتية، في الحفل الذي من المقرر أن يقام في تاريخ 1 يوليو، ضمن حفلات موسم جدة".

وتابع بيان روتانا: "نأسف لإبلاغ الزوار الكرام أنه سيتم إرجاع المبالغ المستحقة لمشتري التذاكر ونتمنى الصحة والسلامة العاجلة للفنانة نوال الكويتية".

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي رسائل دعم تلقتها الفنانة نوال من زملائها، ومن بينهم الفنان السعودي رابح صقر، الذي قال في تغريدة: "سلامتك يا أم حنين ما تشوفين شر، وقدامك العافية"، وكتب سالم الهندي قائلاً: "‏‎سلامتك أم حنين وما تشوفين شر".