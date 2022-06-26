المغنية العالمية لاروسي تستكمل علاجها في دبي وتؤجل حفلات الصيف

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت المغنية العالمية لاروسي، أخيراً، استكمالها علاجها في دبي، وتأجيل مواعيد حفلات الصيف، وذلك بعد خضوعها لعمل جراحي في هولندا اضطرت بسببه إلى الاعتذار عن حفلاتها الفنية التي كان من المقرر إقامتها في عدة أماكن، وعلى رأسها دبي، وذلك خلال فترة الصيف.

وقد عانت لاروسي عقب تصويرها المتواصل لأغنيتها «سينمون» التي أطلقتها قبل عدة أشهر، من إمارة دبي، من آلام في مفصل ركبتها نتيجة التدريب المتواصل لإنجاز وتصوير الفيديو كليب، وبعد عدة مراجعات لأطباء متخصصين تقرر إجراء جراحة لها، حيث أجرت الجراحة في هولندا رغبة منها في البقاء إلى جانب عائلتها، وما إن تجاوزت مرحلة النقاهة حتى عادت إلى دبي لاستكمال رحلة علاجها ومواصلة حياتها المهنية، إلا أنها لن تكون قادرة في الفترة الحالية على بذل أي مجهود بدني حفاظاً على سلامتها، وحتى تتمكن هذه الفنانة الاستعراضية التي تجيد فنون الرقص التعبيري، من العودة إلى حياتها الطبيعية.

يذكر أن لاروسي، هي فنانة هولندية من أصل مغربي، وصلت إلى العالمية بعد رحلة تعلم ونجاح بدأتها منذ الصغر، حيث استطاعت أن تضع بصمتها الفنية في عالم الموسيقى والغناء من خلال تقديمها لمجموعة أغان مختلفة في الشكل والمضمون، حاولت من خلالها الدمج بين الموسيقى الشرقية والغربية، واستعانت بأسماء معروفة كتابة وتلحيناً وإخراجاً كان آخرها تعاونها مع المخرج اللبناني عادل سرحان في فيديو كليب أغنيتها «سينمون» والتي تعني في اللغة العربية، القرفة. كما اختارت أن تكون دولة الإمارات وإمارة دبي بالتحديد، مقراً، لانطلاق أغنيتها وتابعت سلسلة نجاحات الأغنية في منشأ جذورها العربية في المغرب العربي الذي استقبلها بجوقة من الفرح احتفالاً بأغنيتها الجديدة «سينمون».