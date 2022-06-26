900 ألف جنيه إسترليني تكاليف قانونية لإد شيران وشركائه في دعوة حقوق الطبع والنشر

المصدر: إعداد: نهى حوّا

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صدر يوم الثلاثاء، حكم القاضي في الدعوى المتعلقة بحقوق الطبع والنشر لأغنية «شايب أوف يو»، والتي فاز بها المغني البريطاني، إد شيران، وشركاؤه، بحصولهم على دفعة مؤقتة مرحلية قدرها أكثر من 900 ألف جنيه إسترليني مقابل تكاليف قانونية، على أن تعقد جلسة استماع أخرى لتقييم المبالغ وإنهاء الأمر، حسبما أفادت صحيفة «غارديان» البريطانية.

وكان المغني وشركاؤه جون ماكديد من فرقة سنو باترول، والمنتج ستيفن ماكوتشيون، قد واجهوا في محاكمة مارس اتهامات بأن جزءاً من مقطوعتهم الموسيقية مسروقة من أغنية تعود لعام 2015 لسامي شكري وروس أودونوغو، وتحديداً لازمة «أوه لماذا».

لكن القاضي زاكارولي خلص إلى أن شيران لا عن قصد ولا عن غير وعي قام بنسخ عبارة من الأغنية.

وبعد صدور الحكم لصالح شيران وشركائه، طالب محامو شكري وأودونوغو، كلاً من شيران والمدّعين الآخرين بدفع التكاليف القانونية الخاصة بهم.

لكن في الحكم الذي صدر أخيراً، قال زاكارولي إن مؤلفي الأغاني الأقل شهرة هم من ينبغي أن يدفعوا التكاليف القانونية داعياً إلى دفع 916200 جنيه استرليني كدفعة مؤقتة. ومن المتوقع عقد جلسة استماع أخرى لتقييم المبالغ وإنهاء الأمر.

ورفض القاضي أيضاً الحجج التي مفادها أن المدعى عليهما كانا سيغيران نهجهما في القضية لو تم تقديم بعض المستندات والتوضيحات حول كيفية كتابة «شايب أوف يو» في وقت سابق.

وقال زاكارولي: «لم تتسبب أي من الإفصاحات أو التفسيرات في تغيير نهجهما على الإطلاق، وبدلاً من ذلك واصلا هجومها على شيران، ليس هذا فحسب، بل وسعا الهجوم بتأكيد أنه»سارق«اعتاد على اختلاس أفكار الأغاني من مؤلفين آخرين».