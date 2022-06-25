سوزان نجم الدين تعلن نبأ خِطبتها

المصدر: البيان

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أعلنت الفنانة السورية سوزان نجم الدين عن خطبتها لرجل أعمال فضلت عدم الكشف عن اسمه.

وأكدت سوزان نجم الدين، خلال لقائها في قناة «أغاني أغاني» اللبنانية، أن خطيبها لا يرغب في أن تتحدث عنه كثيراً إلى وسائل الإعلام.

وقالت إنها تعرفت إلى خطيبها في حين كانت على متن طائرة بطريقها إلى باريس، مضيفةً: «صارت شرارة الحب من أول نظرة».

يُذكر أن سوزان نجم الدين كانت متزوجة بسراج الدين الأتاسي الذي وافته المنية بسكتة قلبية في نوفمبر 2020 يوم احتفالها بعيد ميلادها في الولايات المتحدة الأمريكية.