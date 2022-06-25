مصرع مطربة برصاص زوجها

المصدر: البيان

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لقيت مطربة مصرعها برصاص زوجها في جريمة غامضة.

وأطلق زوج المطربة المكسيكية يرما ليديا عليها النار داخل مطعم، دون معرفة الدوافع التي قادته إلى الواقعة المأساوية، حسبما أفاد موقع «سكاي نيوز عربية» نقلاً عن صحيفة «إل يونيفرسال» المكسيكية.

وأفادت السلطات الأمنية، أمس، بأن ليديا تبلغ من العمر 21 عاماً، مشيرةً إلى أن الجريمة وقعت في مطعم «سونتوري ديل فالي» جنوبي مكسيكو سيتي، على يد زوجها خيسوس هيرنانديز ألكوسر صاحب الـ79 عاماً.

وأطلق ألكوسر الرصاص على ليديا ثلاث مرات بعد مشاجرة وقعت بينهما، وحاول الفرار برفقة أحد حراسه.