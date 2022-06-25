الفنان محمد ثروت يخضع لجراحة في القلب

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن أحمد ثروت، نجل المطرب المصري محمد ثروت، إجراء والده عملية في القلب، طالباً الدعاء من جمهوره.

وكتب أحمد، اليوم، عبر حسابه الشخصي على «فيسبوك»: «أبويا وحبيبي بيعمل عملية في القلب دلوقتي، دعواتكم بالشفاء، ربنا يقومك لينا بالسلامة يا حبيبي»، مرفقاً صورة تجمعهما.

وأجرى الفنان العملية في أحد مستشفيات القاهرة، ولا يزال فيها حالياً بناء على أمر الطيب المعالج له.

يُذكر أن محمد ثروت انتهى من تسجيل أغنية جديدة بعنوان «هنسيب لمين الغناء»، من كلمات الشاعر أحمد المالكي، وألحان محمد عبية، وتوزيع أحمد أمين، وميكس وماستر هاني محروس، وإنتاج نجله أحمد ثروت.

ومن المقرر طرح الأغنية الجديدة خلال الأيام المقبلة بالتزامن مع احتفالات عيد الأضحى.