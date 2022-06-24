مرام البلوشي بمزاج جيد في أول ظهور بعد العناية المركزة

المصدر: دبي - البيان

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نشرت الفنانة هند البلوشي مقطع فيديو يوثق أول ظهور لشقيقتها مرام البلوشي؛ بعدما غادرت الأخيرة غرفة العناية المركزة إثر أصابتها بالتهاب رئوي.

وظهرت «هند» في الفيديو، الذي رصدته صحيفة «صدى» السعودية، وهي تحتضن شقيقتها مرام وتدعو لها بالشفاء العاجل، فيما هي تمازحها وتلطمها برفق على خدها، بينما كانت الشقيقتان تتبادلان حديثاً ودياً، حضر فيه المزاح ليعبر عن علاقة حميمة بين شقيقتين.

وكتبت «هند» تعليقًا على الفيديو: «هذي مريومة طلعت من العناية وصعدوها الجناح وتحتاج لراحة تامة كم يوم».

وكانت الفنانة الكويتية مرام البلوشي قد تعرضت لأزمة صحية مفاجئة نقلت على إثرها إلى العناية المركزة؛ وذلك بعد إصابتها بالتهاب رئوي حاد.