حقيقة اختفاء المطربة المصرية آمال ماهر

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت نقابة المهن الموسيقية في مصر حقيقة اختفاء المطربة آمال ماهر.

وأصدرت النقابة، اليوم، بياناً للتعليق على الأنباء المتداولة أخيراً بشأن آمال.

وجاء نص البيان، حسبما أفاد موقع «إعلام دوت كوم» الإخباري، التالي: «تهيب نقابة المهن الموسيقية بجمهور الفنانة آمال ماهر ومحبيها عدم الانخراط وراء الشائعات التي انتشرت مؤخراً على كافة وسائل التواصل الاجتماعي».

وأوضح البيان أن النقابة تواصلت مع أسرة الفنانة، مؤكداً عدم صحة هذه الشائعات المنتشرة تماماً حول اختفائها.

وأكدت النقابة أن النجمة آمال ماهر تعيش حياة هادئة بين أسرتها.

ونوه البيان بأن نقابة المهن الموسيقية في مصر لم تكن بعيدة عن أي من أعضائها في سرائه أو ضرائه، وأنها دائماً سند لهم.