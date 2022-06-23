مرام البلوشي تتعرض لأزمة صحية جديدة

المصدر: دبي ـ البيان

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تعرضت الفنانة الكويتية مرام البلوشي، أمس الأربعاء، إلى أزمة صحية جديدة بشكل مفاجئ دخلت على إثرها العناية المركزة في المستشفى الأميري في الكويت.

ونشرت الفنانة هند البلوشي، شقيقة مرام صورة ومقطعاً لها من داخل المستشفى، حيث ظهرت مستلقية على سرير المستشفى وهي غائبة تماماً عن الوعي، دون أن تكشف عن تفاصيل أزمتها الصحية.

وطلبت هند البلوشي من الجمهور الدعاء لشقيقتها، قائلةً: «اللهم يا شافي أنت الشافي اشفِ أختي وروحي مريم شفاءً لا يغادر سقماً، وألبسها ثوب العافية، وارفع عنها يا رحمن يا رحيم».

وتفاعل عدد كبير من الفنانين والإعلاميين مع فيديو مرام البلوشي من داخل العناية المركزة وكان من بينهم الفنان عبد الله بمهن، والذين دعوا لها بالشفاء العاجل.

وسبق أن تعرضت الفنانة مرام لأزمات صحية في الأعوام القليلة الماضية، استدعت مكوثها في المستشفى، وإجراء عمليات جراحية. ففي العام 2019، أُصيبت مرام بأزمة قلبية، وقامت بعملية «قسطرة»، واستعانت بتركيب دعامة للقلب في أحد مشافي القاهرة.

وصيف العام الماضي، تم إدخال البلوشي، المستشفى بعد إصابتها بجلطة ثانية جراء ارتفاع إنزيمات القلب أثناء تصويرها مسلسل «ملاك رحمة».

وكشفت مرام آنذاك عن تفاصيل وعكتها، وقالت في لقاء متلفز: «إللي حصلّي بالتفصيل هو التهاب رئوي حاد، نتج عنه نقص أكسجين، وانسداد بالشرايين، وتسبب بجلطة، والحمد لله أنا أُسميها أزمة وعدت على خير».

ومرام البلوشي مغنية وممثلة كويتية، تبلغ من العمر 43 عاماً، بدأت مشوارها الفني، العام 1997، بألبوم حمل اسم «ما أخونك» احتوى على 5 أغانٍ، ووقعت عقداً مع شركة روتانا للإنتاج الفني، فسخته، العام 2009.

لكنها بعد العام 2005، اتجهت إلى التمثيل، وشاركت في العديد من الأعمال المسرحية والدرامية.