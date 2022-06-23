بشكل غير مباشر.. أنغام توجه انتقاداً لاذعاً للدكتور مبروك عطية

المصدر: البيان

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وجهت الفنانة المصرية أنغام انتقاداً لاذعا للدكتور مبروك عطية، عميد كلية الدراسات الإسلامية السابق بجامعة الأزهر، بعد تصريحاته التي طالب فيها النساء بالخروج من منازلهن إلى الشارع بـ«قُفة» أو ملابس لا تظهر مفاتنهن، كي لا يتعرضن لحوادث مماثلة لما حدث لطالبة المنصورة نيرة أشرف التي ذبحت في الشارع.

وكتبت الفنانة المصرية في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر: «عيب تكون مصري وعيب جداً تتحسب على الأزهر الشريف، قفة!!!. #تحيا_مصر وسيدات مصر أحرار ومش هاذكر اسمك كفاية القفه كسفتنا الله يكسفك».