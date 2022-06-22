بعد انفصالها عن بيكيه.. مجهول يقتحم منزل شاكيرا

المصدر: البيان

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اقتحم شخص مجهول منزل المطربة الكولومبية شاكيرا، عقب قرار انفصالها عن لاعب برشلونة ومنتخب إسبانيا جيرارد بيكيه.

ونقل موقع «إعلام دوت كوم» الإخباري عن صحف إسبانية أن شاكيرا استيقظت يوم الاثنين الماضي، لتجد مجموعة من الرسائل مكتوبة باللغة الإنجليزية وبخط كبير على جدران منزلها من الخارج.

وجاء مضمون الرسائل: «أنا أحبك أيتها المرأة الجميلة، أنا قادم من أجلك حبيبتي، ومستعد للزواج بك حالاً ودعمك»، لتبلغ شاكيرا الشرطة بالواقعة.

وأوضحت تحقيقات الشرطة أن هذا الشخص في الغالب جنسيته روسية، ويطارد شاكيرا منذ انفصالها عن بيكيه، وتم العثور على بعض الصور له مع المصورين الذين يراقبون منزل شاكيرا.

وعززت شاكيرا قرارها بالانتقال إلى ميامي بعد تلك الواقعة، واصفةً إقامتها في برشلونة بـ«الوضع الصعب تحمله».

كان الثنائي جيرارد بيكيه، قائد نادي برشلونة الإسباني، والمغنية الكولومبية شاكيرا أعلنا انفصالهما رسمياً في بيان مشترك أصدرته وكالة شاكيرا الفنية، بسبب تداول أخبار تفيد بخيانة اللاعب لها.