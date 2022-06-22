نجل فيروز يخطف الأنظار بأول ظهور له

المصدر: البيان

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خطف هلي، نجل المطربة اللبنانية فيروز، الأنظار على منصات التواصل الاجتماعي بعد ظهوره أول مرة.

ونشرت ريما الرحباني، ابنة فيروز، صوراً لوالدتها برفقة شقيقها، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال القداس السنوي عن روح والدها عاصي الرحباني.

وعلَّقت ريما قائلةً: «فيروز (إمّي) زياد (أخوي) وهلي الرحباني (أخوي).. الثلاثاء 21 حزيران 2022 في تمام الساعة 8 و21 دقيقة، القداس السنوي».

ويبلغ هلي من العمر نحو 60 عاماً، واسمه يعني «أهلي» بالعامية اللبنانية.