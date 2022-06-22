بعد إعلان شفائه.. الفنان مصطفى درويش: سأعمل بطولات بالعكاز

المصدر: دبي _ مرفت عبد الحميد

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أعلن الفنان المصري مصطفى درويش عبر حسابه الرسمي علي الفيس بوك شفاءه وأن حالته الصحية لا تحتاج إلى عملية وفق ما قال الأطباء بعد أن أعلن في وقت سابق عبر نفس الحساب عن إصابته بتهتك حاد من الدرجة الثانية في عضلة السمانة في ساقه.

تحدث في المنشور عن مسلسله الجديد بعنوان "ديفيليه" الذي يتقاسم فيه دور البطولة مع الفنانة وفاء عامر والعمل من إخراج معتز حسام وتأليف أحمد نور ومحمود جامايكا.

وقال ممازحا جمهوره " العبد لله يعمل بطولات بالعكاز" وتقدم بالشكر لجمهوره على دعائه له ومساندته باستمرار، فيما انهالت عليه تعليقات من جمهوره يهنئونه بالشفاء وببطولة مسلسله الجديد.