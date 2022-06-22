رانيا يوسف تصور «ملك» وتنتظر عرض «عالم تاني»

المصدر: (القاهرة - جنا حماد)

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بدأت الممثلة المصرية رانيا يوسف تصوير دورها في فيلم يحمل اسم «ملك»، في القاهرة، ويشاركها البطولة الفنان نضال الشافعي، ومن تأليف وإخراج أيمن الرفاعي.

تقول رانيا يوسف إن فيلم «ملك» يأتي في إطار تشويقي قائم على الأكشن، ويقدم قصة اجتماعية تتم معالجتها للمرة الأولى على الشاشة الكبيرة، على حد تعبيرها، متوقعة أن ينال الفيلم إعجاب الجمهور عند عرضه بدور السينما، نظراً لقصته المميزة.

من جهة ثانية، تنتظر رانيا عرض مسلسلها الجديد «عالم تاني» بعدما انتهت من تصوير كل مشاهده، بعد ستة أشهر متواصلة، وهو عمل درامي تدور قصته حول فكرة «لو علمتم الغيب لاخترتم الواقع»، ويشارك في بطولته كل من نضال الشافعي، فريال يوسف، فراس سعيد،، تأليف إسلام يوسف، ومن إخراج عبد العزيز حشاد. وتجسد رانيا خلال الأحداث شخصية «نغم»، وهي عازفة بيانو تتعرض لحادث يغير مجرى حياتها.