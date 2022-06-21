«آفاق» تحتفي بالذكرى الـ 15 لتأسيسها بحفل موسيقي ضخم في بيروت

المصدر: بيروت – البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تحتفل «آفاق»، بالذكرى الخامسة عشرة لتأسيسها في 16 يوليو المقبل، في ميدان سباق الخيل في بيروت، بحفل موسيقي، تحييه أبرز الوجوه الفنية لموسيقى الشباب العربي اليوم.

تأتي الذكرى في وقت ملائم، إذ يمكن القول: إنها تتزامن مع نضوج المشاهد الموسيقية الناشئة في العالم العربي، لكن، ليس ذلك فقط، فقد أسهمت آفاق بشكل مباشر وغير مباشر في نمو المشاهد الفنية والموسيقية المتنوعة، وتطوّرها على امتداد المنطقة.

سمح هذا التطور واسع النطاق، والثابت عبر الـ15 الفائتة، لمؤسسة «آفاق» بالشراكة مع «معازف» مجلة الموسيقى العربية المؤثّرة، التي أطلقت عام 2012 بدعم من «آفاق»، بإعداد هذا الحدث غير المسبوق.

في تضافر لخبراتهما وسعة اطلاعهما، أعدّت «معازف» و«آفاق» تشكيلة فنية، تعكس الوجوه المتعددة والمتنوّعة لموسيقى الشباب العربي اليوم، وسيشارك في الحفل عدد من الفنانين العرب، إذ سيقدمون باقات متنوعة من إبداعاتهم.