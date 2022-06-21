روسي يعرض ميدالية جائزة نوبل للسلام للبيع في مزاد لصالح أطفال أوكرانيا

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن الروسي دميتري موراتوف، رئيس تحرير صحيفة "نوفايا غازيتا" المستقلّة أمس الاثنين، أنّه سيعرض ميدالية جائزة نوبل للسلام، التي حازها العام الماضي، للبيع في مزاد لصالح الأطفال النازحين بسبب الحرب في أوكرانيا.

ونال موراتوف الجائزة العام 2021 إلى جانب الصحافية الفلبينية ماريا ريسا، حيث كرّمتهما لجنة نوبل "لجهودهما في حماية حرية التعبير".

وعلّقت صحيفة موراتوف نشاطها في مارس بعد أن أقرّت روسيا تشريعاً يفرض عقوبات سجن مشدّدة ضدّ كلّ من ينتقد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وكان موراتوف من بين مجموعة من الصحافيين الذين أسّسوا "نوفايا غازيتا" العام 1993 بعد سقوط الاتحاد السوفيتي.

وجاء الإعلان عن تعليق عمل الصحيفة بعد أكثر من شهر على بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وتتولّى شركة "هيريتدج أوكشن" مزاد بيع ميدالية موراتوف، الذي يجري حضورياً وعلى الإنترنت على حدّ سواء، ومن المقرّر انتهاء المزاد وإتمام عملية البيع مساء الاثنين في مانهاتن.

وحتى صباح الاثنين كان المزاد على الميدالية قد بلغ 550 ألف دولار. وستذهب العائدات إلى مهمة منظمة اليونيسف الخاصة بالاستجابة الإنسانية للأطفال الأوكرانيين النازحين بسبب الحرب.

وقال الصحافي الروسي البارز في تسجيل فيديو نشرته "هيريتدج أوكشن" إن الفوز بجائزة نوبل "يمنحك فرصة لسماع صوتك".

وتابع "الرسالة الأكثر أهمية اليوم هي أن يفهم الناس أنّ هناك حرباً جارية الآن وعلينا مساعدة الأشخاص الأكثر تعرّضاً للمعاناة"، مشيراً بشكل خاص إلى أطفال في الأسر اللاجئة.