بعد أزمة «أصحاب ولا أعز».. إياد نصار يفاجئ جمهوره بشخصية جديدة

المصدر: البيان

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فاجأ الفنان إياد نصار جمهوره بتجسيد شخصية جديدة، بعد الأزمة التي أحدثها فيلمه الأخير «أصحاب ولا أعز».

وأعلن إياد نصار أنه يستعد لأداء تجربة تمثيل جديدة من خلال مسلسل تاريخي إسلامي مع المخرج طارق العريان والكاتب خالد صالح، حسبما أفاد موقع «بوابة الوفد» الإخباري.

ويجسد نصار، في عمله الجديد، شخصية الصحابي الجليل علي بن أبي طالب، رضي الله عنه، في مسلسل يحمل اسم «معاوية»، في حين يؤدي الفنان علي سليمان دور شخصية معاوية بن أبي سفيان

ويتم تصوير المسلسل بالكامل في تونس، ومن المقرر عرضه على مدار 30 حلقة باللغة الفصحى.

يُذكر أن إياد نصار كان قد أثار جدلاً كبيراً بعد عرض فيلم «أصحاب ولا أعز» على منصة «نتفليكس»، وأشعل غضب عدد كبير من الجمهور بمشاركته في عمل يضم عدداً من القضايا الشائكة، ويحتوي على بعض المشاهد الجريئة.

وأكد نصار، خلال لقائه في برنامج «من مصر» الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل على قناة «سي بي سي»، أنه يحترم رأي كل من انتقدوا الفيلم، لأنه يستفيد من هذا النقد.

وأوضح أنه رأى الفيلم وتعامل معه كفكرة كيف يكون الهاتف الذكي مسيطراً على الناس، ولم يرَ الجوانب الأخرى التي اعترض عليها الناس، معترفاً بأن هذا سوء تقدير منه.