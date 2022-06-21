بعد خضوعه لجراحة في الشرايين.. أول ظهور للفنان محمد الحلو

المصدر: البيان

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أطل المطرب المصري محمد الحلو، للمرة الأولى، على جماهيره، بعد خضوعه لجراحة في الشرايين.

وطمأن الفنان طارق فؤاد جمهور الفنان على حالته الصحية من داخل المستشفى بعد إجرائه تسليكاً بشرايين القدم.

ونشر طارق صورة له برفقة الحلو عبر صفحته على «فيسبوك»، وعلَّق: «منذ ساعة، عند أخي الحبيب وعشرة العمر كله المطرب محمد الحلو، ومعي أخي الحبيب المايسترو عماد عاشور، ألف حمد لله على سلامتك يا محمد».

كانت نقابة المهن الموسيقية في مصر، برئاسة الفنان هاني شاكر، عرضت على محمد الحلو العلاج على نفقة النقابة، ولكن الفنان رفض مطالباً بعلاج غير القادرين.

وكتب هاني شاكر، عبر حسابه في «إنستغرام»: «أخي وحبيبي الفنان الكبير محمد الحلو، كل التمنيات الطيبة بسرعة الشفاء والعودة لجمهورك ومحبيك الذي يدعو لك بتمام الشفاء العاجل إن شاء الله».