بعد أزمته مع رحيل ذكري.. محمد الشقنقيري يعتذر لزوجته

المصدر: البيان

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أعرب الفنان المصري محمد الشقنقيري عن بالغ اعتذاره لزوجته، عقب أزمته الأخيرة مع الموديل رحيل ذكري.

ونشر الشقنقيري صوراً تجمعه بزوجته عبر حسابه الشخصي بموقع «فيسبوك»، وعلَّق: «آسف من كل قلبي، آسف على أي تصرف ممكن يكون جرحك أثناء غيابك، آسف على دخولي في تفاهات خلال انفصالنا».

وقال: «كان لازم أعمل لغيبتك ألف حساب، وكان لازم أقدر الأمور أحسن من كده، حتى في طلاقنا أقحمتك في معاركي الخاصة، وبرضه كنتِ سندي الوحيد».

وأضاف: «بس اللي بينا أكبر بكتير من كل ده، احنا بينا مش عشرة سنة ولا اتنين، احنا بينا عشرة 25 سنة، بينا بيت وحياة وولاد وعشرة عمر».

كانت عارضة الأزياء رحيل ذكري، التي ادَّعت زواجها بالنجم الشهير، قد كتبت، أخيراً، عبر حسابها في «إنستغرام»: «أعلن انفصالي نهائياً ورسمياً عن محمد الشقنقيري، وختامها مسك».

وتصدر اسم محمد الشقنقيري مؤشرات البحث الفترة الماضية بعد أزمة بينه وبين رحيل، وكتب، عبر صفحته في «فيسبوك»: «يا جماعة، دي الصفحة الرسمية الوحيدة لي، وأي خبر متداول على أي صفحة من صفحات التواصل الاجتماعي ليس له أي علاقة بي».

وأكد أنه حتى الآن لم يصرح بأي شيء لأي جهة إلا للجهات الرسمية، مقرراً اتخاذ جميع الإجراءات القانونية، والتقدم ببلاغ للنيابة العامة.