آخر التطورات الصحية للفنان المصري محمد الحلو

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشف حمادة الحلو نجل الفنان المصري محمد الحلو عن الحالة الصحية لوالده بعد خروجه من غرفة العمليات إثر جراحة أجراها يوم الأحد، استمرت لمدة 6 ساعات.

وكتب حمادة الحلو في منشور علة موقع "فيسبوك": "أطول 5 ساعات في حياتي، لكن الحمد لله بابا خرج من غرفة العمليات حالا بعد تركيب 6 دعامات، ربنا يكمل شفاك على خير يا حبيبي".

وشكر الحلو جمهور والده، حيثُ قال: "مش عارف أشكركم إزاي على دعواتكم وحبكم، وإن شاء الله أطمئنكم عليه، لكن الدكتور طلب منع الزيارة النهاردة حتى يتعافى بإذن الله".

وكان حمادة الحلو قد كشف، يوم الأربعاء الماضي، عن إصابة والده بوعكة صحية خطيرة تتمثل بانسداد شرايين بنسبة عالية وأنها تتطلب خضوعه لجراحة عاجلة.