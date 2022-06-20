نانسي عجرم تتعرَّض لموقف مفزع على المسرح

المصدر: البيان

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تعرَّضت المطربة اللبنانية نانسي عجرم لموقف مفزع أثناء غنائها على المسرح أمس في الأردن.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للفنانة وهي تقدم أغنية «ما تيجي هنا» أثناء تفاعلها مع الجمهور.

وظهرت نانسي وقد أصيبت بالفزع بسبب خروج دخان مفاجئ ضمن تأثيرات الحفل.

وتخطت الموقف المثير بعدما ارتبكت بشكل ملحوظ ممازحةً الجمهور.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال نانسي عجرم كان تتر «يوتيرن»، حيث قدمت أغنية «يا ساتر»، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، ومن توزيع موسيقي أحمد عادل، والمسلسل من بطولة ريهام حجاج.