مطربة لبنانية تتعرَّض لمحاولة اغتيال

المصدر: البيان

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تعرَّضت المطربة اللبنانية منار لمحاولة اغتيال وسرقة.

وأوضحت منار، اليوم، عبر حسابها الشخصي في «إنستغرام»: «16 حزيران، كانت حفلة وصارت سرقة ومحاولة قتل بنفس الليلة، ليلة بشعة كتير، بس الله حماني بفضل كلمة (ما شاء الله) على باب بيتي».

ونشرت مقطع فيديو لها ناشدت من خلاله السلطات اللبنانية بحمايتها بعد محاولات للسرقة تعرضت لها أكثر من مرة.

يُذكر أن أزمة قد احتدمت بين منار وأبناء الفنان المصري الراحل شعبان عبد الرحيم، إذ ادعت أن الفنان الراحل أوصى لها بفيلا خاصة بعد أن حرر عقد بيع لها، ليهاجمها أبناؤه ويتهموها بالنصب والاحتيال، إلا أن الأمر انتهى فيما بعد بالصلح.