بعد ربع قرن على اعتزالها الفن.. هكذا تبدو الفنانة نورا

المصدر: البيان

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نشرت مي نور الشريف صوراً لها مع عائلتها احتفالا بعيد ميلاد خالتها نورا وأختها سارة معلقة : حبايبى برج الجوزاء خالتي نورا و سارة أختي حبيبتي ربنا يسعد قلبكوا و يحفظكوا لينا منورين حياتنا .

والفنانة نورا من مواليد القاهرة وهي شقيقة الفنانة بوسي، حاصلة على بكالوريوس تجارة، اعتزلت التمثيل في عام 1996، وارتدت الحجاب، وسبق لها الزواج من الفنان حاتم ذو الفقار كما سبق لها الزواج من رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى بعد اعتزالها التمثيل لكن انفصلا في عام 1998.

وروت الفنانة القديرة عفاف شعيب قصة اعتزال الفنانة نورا وارتدائها الحجاب حيث كشفت أنها قررت الاعتزال في منزلها بعد سماع آية قرآنية. وقالت: "من يصدق أن نورا اعتزلت وارتدت الحجاب في بيتي؟ نعم داخل شقتي.. وقبل أن أعلن أنا اعتزالي بعدة شهور".

من أشهر لأعمال السينمائية المهمة التي قدمتها "غاوى مشاكل" و"عنتر شايل سيفه"، مع النجم الكبير عادل إمام، و"ضربة شمس" و"العار" و"جرى الوحوش"، مع النجم الكبير الراحل نور الشريف، "ولكن شيئا ما يبقى" و"الكيف"، مع النجم الكبير الراحل محمود عبد العزيز، وغيرها من الأعمال الفنية.