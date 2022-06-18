لأول مرة.. شقيق ياسمين عبد العزيز يعلّق على أزمتهما

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

علَّق الفنان وائل عبد العزيز، لأول مرة، على أزمته الأخيرة مع شقيقته الفنانة ياسمين عبد العزيز.

واعترف وائل، خلال حواره مع الإعلامية ياسمين عز في برنامج «كلام الناس» المذاع عبر قناة «إم بي سي مصر»، بأنه أخطأ في هذه الأزمة.

وقال إن هناك أشخاصاً يتصطادون في الماء العكر، وهذا شيء غير جيد، وحل ذلك هو عدم الرد عليهم.

وأضاف: «ممكن أكون غلطان بنسبة 100%، بس الصيد في الماء العكرة ده شيء مش لطيف، ولازم أخد بالي، والحل أن الواحد ميردش».

وتابع: «أنا خدت قرار عدم الرد ده تماماً، أنا موجود وقت ما تحتاجيني، لكن مش محتجاني تمام، أنا موجود في مكاني وتليفوناتي معروفة».

كان أشرف عبد العزيز، محامي الفنانة ياسمين عبد العزيز، قد أصدر بياناً يحذر فيه من التعامل الإعلامي مع أي تصريحات أو أقوال منسوبة إلى شقيقها وائل، على خلفية النزاع الذي تجدد بينهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء البيان كالتالي: «بيان إعلامي وتحذير مهم من أحاديث صادرة من شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، يعلن ويحذر مكتـب الأستاذ أشرف عبد العزيز محامي الفنانة ياسمين عبد العزيز أن شقيق الفنانـة ينشـر أحاديث وحـوارات على مواقع التواصل الاجتماعي تخـص الفنانة ياسمين عبد العزيز، لذلك فنحن نحـذر بشدة من نشر أي أحاديث أو حـوارات أو طـرح أي موضوعات على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية، والزج باسم الفنانة ياسمين عبد العزيز، وأنه سوف يتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية في حالة مخالفة ذلك».

وكانت الفنانة ياسمين عبد العزيز قد ردت على تصريحات شقيقها وائل الداعمة لها بطريقة مفاجئة، حيث كتبت: «يا للي بعت أختك وأخدت تمنها عربية مرسيدس».