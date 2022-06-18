ريم البارودي تعلن نبأ خطبتها لشخص مجهول

المصدر: البيان

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أعلنت الفنانة المصرية ريم البارودي نبأ خطبتها، لكنها أخفت هوية الشخص الذي ارتبطت به.

وأثارت ريم جدلاً واسعاً بالطريقة التي أعلنت بها النبأ، إذ اكتفت بنشر صورة عبر حسابها في «إنستغرام».

وظهرت في الصورة المنشورة وهي تضع يدها على يد شخص مجهول وقد لبست خاتم الخطبة، ولم تعلن ريم ارتباطها رسمياً حتى الآن.

يُذكر أن ريم البارودي أعلنت انفصالها عن الفنان أحمد سعد سنة 2016.

وقالت حينها: «دي أول مرة زي ما نشرت خبر خطوبتي، أنا بعلن فسخ خطوبتي من الفنان أحمد سعد، وقدر الله ما شاء فعل».

وكان الفنان أحمد سعد قد سبقها وأعلن خبر انفصالهما ونشر صورة لأولاده، وقال: «هما الأحق بي»، مؤكداً عدم العودة في قراره.

ومن ناحية أخرى، شاركت ريم البارودي في مسلسل «نقل عام»، من إخراج عادل أديب، وإنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز، بطولة: سوسن بدر، وسميحة أيوب، ومحمود حميدة، وأحمد بدير، ودينا، وميرهان حسين، ومحمد محمود عبد العزيز، ومحسن محيي الدين، وإيمان أيوب، وعابد عناني، ونهلة سلامة، وهايدي رفعت، ونور خالد النبوي، وهاجر الشرنوبي، وأميرة أديب، ومحمد الصاوي وعدد كبير من الفنانين، وتدور أحداثه في 30 حلقة.