بالصور.. محمد رمضان يعتلي المسرح بسيارة فارهة

المصدر: البيان

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اعتلى الفنان محمد رمضان أحد المسارح في الأردن بسيارة فارهة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر رمضان وهو يصعد على مسرح حفله بالأردن بسيارة صفراء.

وخرج النجم الشهير على المسرح من سيارته على ألحان أغنيته «ثابت» التي قدمها كأولى أغنيات الحفل.

الجدير بالذكر أن محمد رمضان أحيا حفله الأخير في إيلا بيه العقبة مساء أمس.

على جانب آخر، يطرح رمضان، خلال الأيام المقبلة، أغنيته الجديدة «تنطيط»، من كلمات وألحان فريق «الباور العالي»، وتوزيع ديزل، وميكس وماستر أسامة طارق، والكليب من تنفيذ شو ميديا برودكشن، ويرأسها محمود الشيخ، وإشراف عام محمود رمضان، ومن إخراج بثينة.

وطرح محمد رمضان أخيراً أغنية «بلالين» عبر قناته الرسمية على «يوتيوب»، وحققت نجاحاً جماهيرياً كبيراً، يواصل أيضاً تحضيراته لفيلمه السينمائي الجديد «نمبر وان» من إخراج ياسر سامي.