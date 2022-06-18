وضع حسان العبيدلي الصحي يشغل محبيه ونجوم الفن يتفاعلون

المصدر: دبي ـ غسان خروب

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على الوضع الصحي للشاعر الإماراتي حسان العبيدلي، رئيس مجلس إدارة شركة أغاني للإنتاج والتوزيع الفني، فتح الجميع عيونهم، وهو الذي يتمدد حالياً على سرير المرض، ليشغل خبر دخوله إلى المستشفى كافة محبيه والنجوم الذين تعاونوا معه، ليبادروا جميعاً برفع أكف الدعاء له، بأن يلبسه الله عز وجل ثوب العافية، وأن يرده إلى أهله سالماً. وضع العبيدلي الصحي، وبحسب ابنه حمد تبدو مستقره، حيث أكد في عدة تغريدات أطلقها عبر حسابه على تويتر، بأن "حالة والده مستقره"، مشيراً إلى أنه يعاني من انسداد في شريانين رئيسيين، ويجب أن يخضع لعملية قلب مفتوح"، مبيناً في تغريداته بأن "عملية القسطرة لم تجدي نفعاً". حمد الذي نشر عبر تويتر، أكثر من تغريدة، يدعو فيها الله عز

وجل بأن يشفي والده وأن يمده بالصحة والعافية وأن يطيل عمره، داعياً الجميع إلى الدعاء لوالده، كان قد أوضح أيضاً بأنه تم تحديد موعد العملية خلال الاسبوع الجاري، مؤكداً تواجد والده في مستشفى القاسمي بالشارقة.

خبر إصابة العبيدلي بوعكة صحية، كان كفيلاً بأن يثير تفاعلاً ملحوظاً على ساحات "التواصل الاجتماعي"، حيث بادر العديد من النجوم، ومن بينهم عبد المجيد عبدالله وماجد المهندس وراشد الماجد ومحمد عبده إلى الاطمئنان على صحة الشاعر الإماراتي الذي تغنى بقصائده كبار الفنانين في المنطقة بدءاً من فنان العرب محمد عبده وليس انتهاءً بالفنانة الإماراتية أحلام، والأمر ذاته انسحب أيضاً على ثلة من فرسان الشعر في الإمارات، ومن بينهم الشاعر سيف السعدي، الذي نشر بدوره تغريدة على "تويتر" يدعو فيها لزميله بالشفاء العاجل، حيث كتب: "دعواتكم بالشفاء العاجل لشاعرنا الخلوق جداً حسَّان العبيدلي، فهو طريح الفراش في أحد مستشفيات الدولة حالياً .. يا أحبّتي في الله"، بينما كتب الفنان فؤاد عبد الواحد عبر تويتر: "اللهم نسألك الشفاء لشاعرنا وحبيبنا، حسان العبيدلي وأن تمده بالصحه والعافيه وأن ترده لاهله سالم معافى دعواتكم"، في حين كتب الفنان والملحن العماني شادي الزدجالي تغريدة حملت بين ثناياها دعاءً بالشفاء التام للشاعر حسان العبيدلي.

ويعد الشاعر حسان العبيدلي واحداً من أبرز الشعراء على الساحة المحلية والخليجية، ويفيض أرشيفه بالقصائد الوطنية والغنائية، ولعل آخرها هي قصيدة "عيال زايد" التي أطلقها مطلع يونيو الجاري، وكان الأمير عبد الرحمن بن مساعد أهدى حسان ديوانه، حيث شارك الشاعر حسان العبيدلي عبر "انستغرام" صورة الديوان، وأرفقها بتعليق كتب فيه: "عيونك آخر آمالي وليلي اطول من اليم كيف القى كلامٍ عذب يوصف دافي احساسي""، وتابع: "شكرا سمو الطيب والذوق والكلمه الراقيه ،تعلمنا منك الكثير ولا زلنا نتعلم اسعدتني وشرفتني بهذا الاهداء".

يذكر أن الشاعر حسان العبيدلي، كان قد تعاون مع الفنانة أحلام في ألبومها الأخير "فدوة عيونك"، حيث غنت من أشعاره قصيدة "ابن التراب" والتي لحنها عبد القادر الهدهود، واستطاعت أن تحقق نجاحاً لافتاً.