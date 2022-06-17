بسبب الموسيقى.. أصالة نصري تواجه انتقادات لاذعة

المصدر: البيان

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واجهت المطربة السورية أصالة نصري انتقادات لاذعة بعد نشرها رأياً مدافعاً عن الموسيقى.

وقالت أصالة، اليوم، عبر حسابها الشخصي على «تويتر»: «اللي مابيحبّ الموسيقى مابيحبّ حدا واللي بيحبها بيحب كلّ شي».

وأضافت: «الله يعزّها ويحميها ويحفظها من كلّ سوء».

وأثار دعاؤها الانتقادات ضدها من بعض متابعي حسابها الذين رأوا أن ذلك يخالف تعاليم الدين.

يُذكر أن أصالة كانت قد أحيت حفلاً، أمس، في العاصمة القطرية الدوحة، وقد أعربت عن سعادتها البالغة بذلك.