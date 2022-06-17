بعد التسريب المسيء لعادل إمام.. مبروك عطية يوجه رسالة إلى نجلاء فتحي

المصدر: البيان

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وجَّه الدكتور مبروك عطية، أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر، رسالة إلى الفنانة نجلاء فتحي، معلِّقاً على التسريب المنسوب إليها المسيء للفنان الكبير عادل إمام.

وقال عطية، اليوم، في بث مباشر له عبر «يوتيوب»: «إنتِ شايفة إن فنه بيقدم الفساد، كنتِ فين من 40 سنة؟ شايفة واحد فنه بينشر الفساد منبهتيهوش ليه؟ موعظتيهوش ليه؟».

وشبَّه تلك الأزمة بما حدث مع عروس كفر الدوار التي أوصت زوجها أثناء عقد القران بأمها، مضيفاً: «زي عروسة كفر الدوار، جاي يكتب الكتاب أقوله أمك ثم أمك؟ ماتقالش ليه قبلها الكلام ده وهو بياكل محشي؟ الناس جاية تسمع كلمتين، طلبت الزواج منك قبلت وشكراً، إيه لزمته الكلام ده».

وأكد أن كلتا الواقعتين تحملان الفكرة نفسه، واصفاً الكلام في الأزمتين بأنه «في غير محله».

وتابع: «لما نستنى واحد طيَّر كل فلوسه وأفلس ونقوله شوفت؟ طب ما نصحتوش وهو بيبعزق ليه؟ بنأخر النصيحة ليه؟ فكان من أول سنة وهو لسه شغال معاكِ صبي، كنتِ قلتِ له: اوعى يا واد تنشر الفساد، تبقي أبرأتي الذمة».

يُذكر أن أزمة اندلعت أمس بسبب التسجيل الصوتي المسرب للفنانة نجلاء فتحي عن الفنان عادل إمام الذي وصفت فيه «الزعيم» بأنه ينشر الفساد منذ 40 عاماً.

وأكد المخرج خضر محمد خضر، زوج ابنة الفنانة نجلاء فتحي، أن هذا التسجيل قديم منذ عام 2011، مستنكراً اقتطاع الحديث من سياقه ووقته غير المبرر.

من جهته، نفى المنتج عصام إمام، شقيق الفنان عادل إمام، وجود أي خلاف مع الفنانة نجلاء فتحي، أو اتخاذ أي إجراء قانوني ضدها بعد انتشار التسجيل الصوتي.